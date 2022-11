Kolejny duży wyciek materiałów z głośnej gry — obszerne fragmenty rozgrywki pojawiły się w sieci. Jak się prezentują i co to za tytuł?

W statku zwanym branża gamingową jest ostatnio tyle przecieków, że to cud, iż jeszcze pływa. W ostatnich tylko miesiącach mieliśmy do czynienia z atakami hackerskimi oraz ujawnianiem treści z co najmniej kilku gier, w tym wyjątkowo głośnych i bardzo oczekiwanych produkcji. Jednym z takich przepadków, prawdopodobnie największym w historii, jest wyciek materiałów z GTA 6, który postawił całe Rockstar Games na przysłowiowe nogi.

Niedługo po tym, gdy sprawa już nieco przycichła, doszło do kolejnej akcji hakerskiej, również związanej popularnej serii. Tym razem problem dotyczył Electronic Arts oraz The Sims 5 (nawa robocza). W obu przypadkach sytuacja dotyczyła:

Popularnych serii.

Dużych i wyczekiwanych gier.

Tytułów, które zostały jedynie zapowiedziane, bez ujawniania konkretów.

Okazuje się, że to nie koniec problemów twórców gier z zachowaniem informacji o nadchodzących produkcjach. Teraz bowiem wyciekł bardzo duży fragment rozgrywki z Need for Speed Unbound.