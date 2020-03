Koronawirus. Andrychów dołącza do Kęt i innych miast. Nie chcą tu wyborów prezydenckich

Posłanka z Podhala apeluje w sprawie przełożenia wyborów

Pojawiają się kolejne głosy, aby odwołać majowe wybory prezydenckie. List otwarty do samorządowców z południa Polski wystosowała posłanka Jagna Marczułajtis-Walczak. Apeluje ona, aby włodarze gmin postulowali we władzach centralnych przełożenie wyborów, bo jeśli te się odbędą, to...