Koronawirus. Światowe Dni Młodzieży powracają! Z 4 tysięcy koszulek ŚDM w Krakowie wolontariusze szyją maseczki [ZDJĘCIA]

Szycie maseczek dla siebie, swoich bliskich i dla tych, którzy nie mają do nich dostępu to kolejna inicjatywa zaproponowana młodym ludziom przez Duszpasterstwo Młodzieży wraz z Sanktuarium św. Jana Pawła II w Krakowie w ramach akcji #mimoDrzwiZamknietych, trwającej w czasie społecznej kwarantanny.

– Młodzi, siedząc zamknięci w domach, potrzebują konkretu do działania – nie dla siebie, ale dla innych, z którymi niekoniecznie teraz mogą się spotkać. Ponieważ Światowe Dni Młodzieży są spotkaniem wyjątkowym, ufamy, że te koszulki, które dostają teraz nowe, wymuszone chwilą zastosowanie, pomogą w budowaniu jedności i wspólnoty, do czego wciąż dążymy mimo drzwi zamkniętych – mówi ks. Sebastian Kowalczyk, diecezjalny duszpasterz młodzieży.

Jak podkreślają pomysłodawcy, temu konkretnemu zadaniu towarzyszą szczególne wspomnienia, ponieważ główny materiał do szycia środków ochrony stanowią 4 tysiące wciąż nierozpakowanych koszulek ze Światowych Dni Młodzieży w Krakowie z 2016 roku.

Koszulek na ŚDM w Krakowie wyprodukowano dużo więcej niż trafiło do pielgrzymów, były przeznaczone również na pamiątki. Sporo ich zostało - a teraz akurat się przydadzą.

W akcji ustalonych jest 10 punktów odbioru materiałów, rozrzuconych po całej diecezji (dwa w Krakowie, a ponadto w: Bolechowicach, Krzeszowicach, Trzebini, Myślenicach, Rabce-Zdroju, Nowym Targu, Szaflarach, Dziekanowicach i Przytkowicach).

Oprócz bawełnianych koszulek z logo ŚDM - takich, jakie trafiały do pielgrzymów - dostaje się też gumkę do zrobienia zauszników. Kto chce się włączyć w akcję szycia, powinien zgłosić się przez formularz na stronie internetowej Duszpasterstwa Młodzieży Diecezji Krakowskiej.

– Do wszystkich punktów dostarczyliśmy po 400 koszulek, z których może powstać przynajmniej 2 tysiące maseczek. Punkty są rozmieszczone tak, by z każdej miejscowości był do nich dobry dojazd. W formularzu zgłaszający się wpisują, z jakiej są parafii, następnie przeglądam zgłoszenia i na podstawie ich lokalizacji sprawdzam, który punkt jest najbliżej nich – tłumaczy Barbara Chmiel z Duszpasterstwa Młodzieży Archidiecezji Krakowskiej.