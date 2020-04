Koronawirus w Małopolsce. Raport po miesiącu epidemii w województwie. Liczba zakażonych przekroczyła 400

Za wyjazd do rodziny na święta grozi mandat?

Czy mogę wyjechać do rodziny na Wielkanoc? To pytanie zadaje sobie wielu z Was. Przypominamy, że do 19 kwietnia obowiązuje ograniczenia w przemieszczaniu się, które dotyczą między innymi podróżowania. Policja rozpoczęła wzmożone kontrole. Pamiętajcie, że za nieprzestrzeganie zasa...