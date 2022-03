Kosmiczne torty z Instagrama jak dzieła sztuki. Najciekawsze profile z wybornymi ciastami, które warto śledzić Anna Daniluk

Profili Posypane na Instagramie pokazuje apetyczne torty w niecodziennym wydaniu. Kliknij, aby zobaczyć w galerii wyjątkowe torty z profilów na Instagramie. https://www.facebook.com/posypanee/Asia Banad Zobacz galerię (17 zdjęć)

We wtorek, 15 marca w kalendarzu świąt przypada Dzień Piekarzy i Cukierników. Warto go celebrować. Z tej okazji prezentujemy najciekawsze i najpopularniejsze profile na Instagramie z artystycznymi tortami. Te wypieki to prawdziwe dzieła sztuki. Wiele z nich przybiera niesamowite kształty i ma wiele ciekawych dekoracji. Zobaczcie galerię zdjęć.