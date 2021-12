Kto wygrał MasterChefa w Polsce? Oto zwycięzcy wszystkich edycji. Kim są i jak potoczyły się ich losy po programie?

Znamy zwycięzcę 10. edycji popularnego programu kulinarnego „MasterChef”. Finał mogliśmy śledzić na antenie TVN w niedzielę 5 grudnia 2021. Jak zwykle nie zabrakło wielkich emocji. Zwyciężył 23-letni Maciej Regulski z Dąbrowy Górniczej. Pierwsza polska edycja „MasterChefa” odbyła się w 2012 r. Przypominamy, kto otrzymał ten zaszczytny tytuł we wszystkich dotychczasowych edycjach i jak potoczyły się losy zwycięzców po programie.

„MasterChef” to program, który dostarcza widzom wielu emocji, potrafi zainspirować do gotowania i poszukiwania nowych smaków. Uczestnicy poszczególnych konkurencji nie narzekają na brak adrenaliny i z wielu zadań wychodzą obronną ręką. Zwycięzcy programu mogą z dumą dzierżyć w dłoni upragnioną statuetkę z tytułem MasterChefa i cieszyć się nagrodą w wysokości 100 tysięcy złotych oraz kontraktem na wydanie autorskiej książki kucharskiej. Dla wielu z nich „MasterChef” stał się początkiem kulinarnej i medialnej kariery.

„MasterChef” – zwycięzcy programu

Program zadebiutował na antenie TVN-u w 2012 roku. Jury składa się z rozpoznawalnych osobowości kulinarnych. Nikomu nie trzeba przedstawiać Magdy Gessler, Anny Starmach i Michela Morana. To oni wybrali laureatów dotychczasowych dziewięciu edycji. Oto zwycięzcy „MasterChefa” w Polsce:

1. edycja „MasterChefa”: Barbara Ritz

Pierwszą edycję wygrała Barbara Ritz, która na co dzień mieszkała wówczas w Niemczech. Po programie wydała dwie książki „MasterChef. Przepisy Basi Ritz" oraz "Dom pełen smaku". Dziś kursuje pomiędzy Kolonią a rodzinnym Gdańskiem, gdzie prowadzi restaurację Ritz. Jej menu wciąż się zmienia, ze względu na sezonowe produkty. Co ciekawe, sama szefowa kuchni, pytana o ukochane danie, odpowiada, że jest to "świeżo wypieczony chleb na zakwasie z bardzo ciemną skórką, dobrą skórką i dojrzałym żółtym serem. Do tego pomidory i sól morska". Barbara Ritz przez wiele lat prowadziła też bloga Kulinarna Mekka.

- „MasterChef" to był niesamowity okres w moim życiu. Wzloty, upadki i dużo stresu. Ale jakoś udało mi się to przetrwać i wygrać. Bitwy były różne, ale bardzo się cieszę, że wzięłam udział w tym programie, bo poznałam w nim naprawdę fajnych ludzi - mówiła zwyciężczyni w rozmowie z „Dziennikiem Zachodnim”.

2. edycja „MasterChefa”: Beata Śniechowska

Kolejną zwyciężczynią programu była Beata Śniechowska z Wrocławia. Obecnie jest szefową kuchni w restauracji Młoda Polska w tym mieście. Menu lokalu w nowoczesny sposób interpretuje kuchnię polską, z wykorzystaniem łatwo dostępnych składników. Beata Śniechowska wydała dwie książki kulinarne: "Smaki marzeń” i "Pyszne poranki. 100 przepisów na smaczne i zdrowe śniadania”.

3. edycja „MasterChefa”: Dominika Wójciak

Dominika Wójciak znana jest ze swojej miłości do podróży i przemycania wegetariańskich przepisów do kuchni polskiej. Na swoim profilu na Instagramie o nazwie Jarzynova podpowiada, co robić, by jeść codziennie więcej warzyw. Jest smacznie i zdrowo.

Skąd czerpie inspiracje do swoich potraw? - Z otaczającego mnie świata, z podróży, z tego, co wyniosłam z domu. Wszystkie moje doświadczenia wpływają na moje obecne podejście do kuchni. A ponieważ kocham gotować, w wolnej chwili przeglądam ulubione blogi, organizuję podróże palcem po menu, kupuję kulinarne czasopisma - mówiła w rozmowie z dziennikarką naszemiasto.pl. Dominika ma na swoim koncie pięć książek: „Kulinarne opowieści. Książka zwycięzcy „MasterChefa", „Prosto, pysznie, do pudełka", „Warzywo”, „Ziarno”, „Sezonowe warzywo". Wcześniej prowadziła blog Kulinarne Bezdroża.

4. edycja „MasterChefa”: Damian Kordas

Pierwszym mężczyzną na podium polskiego „MasterChefa” był 22-letni wówczas student weterynarii z Wrocławia - Damian Kordas. Po programie zyskał dużą rozpoznawalność. Zaczął prowadzić programy kulinarne, np. „Widelcem po mapie” z Aleksandrem Baronem. Wydał trzy książki kulinarne: „Moje pyszne inspiracje", „Ale ciacho" i „Superfood”. Zwycięstwo w „MasterChefie” przyczyniło się też do rozwinięcia jego kanału na Youtube. Ponadto Damianowi można było kibicować w takich programach, jak 4. edycja "Agent – Gwiazdy" oraz 10. „Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami" w Polsacie. Występuje też w reklamach.

W wywiadach podkreślał, że po skończeniu studiów, chce rozpocząć staże w restauracjach, pouczyć się i sprawdzić, jak to wszystko wygląda od kuchni, przejść wszystkie szczeble. W przyszłości marzy o otwarciu własnej restauracji.

5. edycja „MasterChefa”: Magdalena Nowaczewska

Magdalena Nowaczewska prowadzi dziś restaurację Śląska Prohibicja w Katowicach, która serwuje klasyczne dania kuchni śląskiej, podkręcone jej autorskimi pomysłami. Laureatka programu wydała też książkę "Z miłości do gotowania". Co mówiła w ubiegłym roku zwyciężczyni „MasterChefa” o samym programie, pracując już w Śląskiej Prohibicji?

- (...) Tak naprawdę poza tytułem i książką kulinarną, nie miało to nic wspólnego z prawdziwą kuchnią i gotowaniem. Zawsze będę to powtarzać. Ale miesiące ciężkiej pracy zaowocowały. Kilka miesięcy temu przyszedł taki czas, że można było z dumą stanąć na serwisie, już faktycznie jako pełnoprawna i doświadczona szefowa kuchni - przyznała w wywiadzie dla "Dziennika Zachodniego". I dodała: - To osiągnięcie skłoniło mnie ku innym decyzjom, że teraz jest czas na macierzyństwo.

6. edycja „MasterChefa”: Mateusz Zielonka

Mateusz Zielonka, kolejny zwycięzca „MasterChefa”, otworzył we Wrocławiu restaurację Surfer, która specjalizuje się w serwowaniu autorskich burgerów. Przepisy zostały zainspirowane dalekimi podróżami Mateusza. Po otrzymaniu tytułu MasterChefa wydał książkę „Kuchnia w stylu wolnym”. Prywatnie jest też wielbicielem snowboardu.

Skąd u niego zamiłowanie do gotowania? - Zawsze lubiłem przyrządzać posiłki na swój własny sposób. Nigdy nie korzystam z gotowych przepisów, sam kombinuję i łączę smaki. Dużo wyniosłem również z domu - gotuje zarówno siostra, mama i babcia. Siostra jest specjalistką od ciast, babcia reprezentuje tradycyjną kuchnię, mama też gotuje według własnych pomysłów - mówił Mateusz w rozmowie z dziennikarką „Gazety Wrocławskiej".

7. edycja „MasterChefa”: Aleksandra Nguyen

Ola Nguyen urodziła się w 1997 roku w Wietnamie. W wieku 7 lat przeprowadziła się do Polski. Studiowała finanse w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Jest autorką książki „Mozaika smaków”. W intrygujący sposób łączy w niej azjatyckie smaki i przedstawia polskim wielbicielom kuchni. Można ją zobaczyć na antenie TVP2 jako prowadzącą program „Smaki świata”. Podróżując po świecie, pokazuje najlepsze smakołyki z poszczególnych regionów.

8. edycja „MasterChefa”: Grzegorz Zawierucha

Kolejnym zwycięzcą programu był Grzegorz Zawierucha. Autor książki o wymownym tytule „Zawierucha w kuchni”. Aktualnie rozwija swoje umiejętności, gotuje w kuchni „Dzień Dobry TVN” i pracuje nad kolejną książką kulinarną.

„Mam głowę pełną pomysłów. Na pewno na górze jest restauracja. […] Mam jeszcze takie jedno marzenie, które jest w głowie. To połączenie moich dwóch pasji: żeglowania i kulinariów. Marzę o programie kulinarnym związanym z pływaniem” - mówił w programie „Uwaga” w TVN.

9. edycja „MasterChefa” – Ola Juszkiewicz

Ola Juszkiewicz, ostatnia zwyciężczyni polskiej edycji „MasterChefa”, po programie wydała książkę „Po pierwsze tradycja”. W swoich autorskich przepisach przemyca smaki Warmii i Mazur. Jest ambasadorką akcji „Too good too go", która pomaga uratować posiłki przed wyrzuceniem ze sklepów i restauracji. W rozmowie z mojegotowanie.pl zdradziła swoje kulinarne plany: […] „Tytuł mojej książki nie jest przypadkowy, bo „Po pierwsze tradycja” otwiera mi drogę do „po drugie”. Taki jest plan, życie oczywiście może go zweryfikować. Drugą książkę chciałabym oprzeć na przepisach tradycyjnych, ale z dodatkiem polnych, łąkowych ziół".

Kto wygrał „MasterChefa” 10?

Jeżeli z wypiekami na twarzy śledzicie zmagania uczestników tegorocznej, 10. edycji programu, to już znacie zwycięzcę. Finał kulinarnego show wyemitowano 5 grudnia 2021 w TVN, a rywalizacja była zacięta. Tytuł MasterChefa otrzymał Maciej Regulski z Dąbrowy Górniczej, 23-letni student budownictwa. Oczarował jury serwując m.in. polędwicę wieprzową w sosie winnym z dodatkiem gochujang, kaczkę w słodko-kwaśnej glazurze podanej z sosem demi-glace inspirowanej kuchnią syczuańską i z myślą o kuchni wegetariańskiej - curry z soczewicy i kalafiora. Ponadto zwycięzca programu lubi gotować w stylu azjatyckim. W kreatywny sposób łączy składniki znane z kuchni koreańskiej, chińskiej, arabskiej a nawet indyjskiej. W nagrodę otrzymał 100 tys. zł. Wydana została też jego książka kucharska, zatytułowana „Z różnych stron", która podsumowuje przepisy serwowane w programie.

