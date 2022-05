Kucharka, poetka i reformatorka. Eliza Acton budziła emocje jak Lucyna Ćwierczakiewiczowa Anna Daniluk

Eliza Action to znana brytyjska kucharka, której książka „Modern cookery for private families” należy do kanonu książek kucharskich. Już w dniu jej publikacji stała się prawdziwym fenomenem. Uważa się, że sława Elizy Acton porównywalna byłaby obecnie do Nigelli Lawson. W Polsce podobny wpływ na kulinaria miała Lucyna Ćwierczakiewiczowa. Przyjrzeliśmy się, jak poetka stała się pionierką w pisaniu książek kucharskich w Wielkiej Brytanii.