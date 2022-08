Las to nie plac zabaw. Czego nie wolno robić w lesie i parku narodowym? Przepisy i reguły zachowania na spacerze, biwaku i grzybobraniu Emil Hoff

Las, zwłaszcza latem, to prawdziwa ostoja: wśród drzew, krzewów i wysokich traw jest przyjemnie chłodno, zieleń koli nerwy, czyste powietrze i śpiew ptaków cieszą i pozwalają szybko zrelaksować się i naładować baterie. Niestety, nie wszyscy turyści wiedzą, jakie zasady zachowania obowiązują w lasach i parkach narodowych. Warto się z nimi zapoznać, by uniknąć mandatu i zachować przyrodę dla przyszłych pokoleń. Jakie przepisy obowiązują grzybiarzy, czy można palić ognisko w lesie, czym różni się park narodowy od zwykłego lasu? Zapraszamy do przewodnika po przepisach i regułach zachowania w lesie i parku narodowym.