Lekarze, piekarze i ... TOP 16 najbardziej poszukiwanych pracowników w powiecie wadowickim

Barometr zawodów to jednoroczna prognoza sytuacji w zawodach. Zawody deficytowe to takie, w których liczba wolnych miejsc pracy jest większa niż liczba osób zainteresowanych podjęciem pracy i spełniających wymagania pracodawców (najtrudniej pracodawcom znaleźć kandydatów do pracy).

Z raportu pt. „Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych” wynika, że w powiecie wadowickim pracodawcy mają problem z obsadzeniem ponad kilkudziesięciu różnych stanowisk. Wybraliśmy te, w których pracodawcy dosłownie wyrywają sobie pracowników a każdy chętny od razu zostaje przyjęty.

Województwo małopolskie, obok mazowieckiego, śląskiego i wielkopolskiego, jest jednym z największych regionalnych rynków w Polsce. Wśród zawodów deficytowych, podobnie jak w latach ubiegłych, najliczniej reprezentowane są zawody z branży budowlanej.

Na niedobór pracowników budowlanych, poza dużym popytem wynikającym z prowadzonych i planowanych inwestycji, wpływają trudne warunki pracy, niskie wynagrodzenie, praca poza miejscem zamieszkania, brak doświadczenia (m. in. wśród operatorów sprzętu do robót ziemnych). Często obserwowanym zjawiskiem jest praca w szarej strefie.