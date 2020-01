Leńcze. Bezpieczne ferie. Policjanci z wizytą w szkole

Kolejny pożar balotów słomy w Gaju. Kto stoi za podpaleniami?

Te pożary to już prawdziwa plaga i zapewne nie są to samozapłony! W niedzielę, 27 stycznia tuż przed godziną 23.00 w Gaju znów pojawił się ogień na polu. To już prawdopodobnie trzeci pożar balotów słomy w tym miesiącu. Kto stoi za podpaleniami? Z tym pytaniem zwróciliśmy się do k...