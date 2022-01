"Leśniczówka". Jolanta Fraszyńska o roli w serialu TVP: Dużo jest w tym empatii, wrażliwości i zrozumienia

Mimo upływu lat aktorka cały czas kocha to co robi, a grana przez nią od kilku lat rola Katarzyny Ruszczyc z "Leśniczówki" wciąż sprawia jej przyjemność.

"Cieszę się, że przyszła do mnie rola Katarzyny Ruszczyc, którą ogląda średnio 1,3 mln widzów i która ma już swoich fanów. O Katarzynie opowiadam przez pryzmat siebie i poprzez to, co myślę o świecie. Dużo jest w tym empatii, wrażliwości i zrozumienia. Przeszłam już etap bycia walecznym rycerzem w życiu. Teraz ze spokojem obserwuję pewne rzeczy. Cieszę się, że grane przeze mnie role, zarówno teatralne jak i filmowe, mają dobrą energię, mogą coś w ludziach zmienić" - wyznaje.