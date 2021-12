Loty do Australii zostaną wznowione dla niektórych cudzoziemców od 15 grudnia 2021. Otwarcie granic opóźnił omikron

Photo by Liam Pozz on Unsplash / zdjęcie ilustracyjne

Loty do Australii z Polski są w tej chwili praktycznie niemożliwe. Od marca 2020 r. Australia jest odcięta od świata. Na terenie kraju obowiązują jedne z najsurowszych na świecie przepisów dotyczących ograniczania pandemii koronawirusa. Nawet sami Australijczycy nie mogą zupełnie swobodnie opuszczać granic państwa ani przekraczać granic poszczególnych stanów i terytoriów. Obostrzenia zostały jednak poluzowane w listopadzie 2021, początkowo dla samych Australijczyków, a od grudnia mają się zmienić dla niektórych cudzoziemców. Niestety, Polaków nie ma na liście uprzywilejowanych nacji.

Loty do Australii: surowe przepisy odizolowały kraj od świata

W tej chwili granice Australii są zasadniczo zamknięte dla cudzoziemców. Tylko osoby posiadające obywatelstwo Australii, podwójne obywatelstwo, prawo stałego pobytu oraz ich najbliższe rodziny wpuszczane są na teren tego kraju. Jeszcze do października 2021 nawet osoby uprawnione do przybycia na teren Australii musiały mieć przy sobie dokument potwierdzający negatywny wynik testu na COVID-19, wykonanego najpóźniej 72 godziny przed przylotem. Ponadto każdy, kto przyjeżdżał do Australii, musiał też odbyć obowiązkową, opłaconą z własnej kieszeni kwarantannę, trwającą 14 dni, w miejscu wskazanym przez władze kraju. Negatywny wynik testu na COVID-19 niczego w tej kwestii nie zmieniał ani nie ułatwiał.

Restrykcje nie obowiązują osób odwiedzających Australię tranzytem. Jeśli tranzyt trwa do 72 godzin, nie trzeba występować do australijskiego Departamentu Spraw Wewnętrznych o zwolnienie z zakazu wjazdu. Podróżny musi mieć jednak ze sobą potwierdzenie dalszego lotu oraz ważną wizę (zwykłą, tranzytową lub turystyczną). Jeśli tranzyt ma trwać powyżej 72 godzin, należy uzyskać zwolnienie z zakazu wjazdu.

Loty do Australii: co się zmieniło i co ma się zmienić do końca 2021 r.?