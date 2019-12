Luxtorpedą w Tatry, na kurację w światowym towarzystwie do Krynicy. Tak wypoczywano przed II wojną

W znanym uzdrowisku pojawi się pięciogwiazdkowy hotel

Belmonte Hotel & Resort powstanie bezpośrednio przy stoku narciarskim, u podnóża Góry Krzyżowej. Wybuduje go konsorcjum spółek Eiffage, należące do jednej z 10 największych Grup budowlanych w Europie. To pierwszy pięciogwiazdkowy hotel w znanym sądeckim uzdrowisku. Będzie liczył ...