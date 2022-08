Magda Gessler na wakacjach w Kanadzie: „To prawdziwy raj”. Internauci komentują zdjęcia na Instagramie

„Droga do raju, do Władka”

Magda Gessler pojechała do Kanady, by wypocząć i… z miłości

Magda Gessler już od wielu lat regularnie odbywa podróże do Kanady. Kierunek nie jest przypadkowy, a choć Kanada jest pełna atrakcji, zwłaszcza dla osób lubiących aktywny wypoczynek na łonie przyrody, Magdę Gessler gna do tego kraju coś więcej, niż miłość do jezior i lasów.

Właśnie w Kanadzie mieszka na stałe partner gwiazdy, Waldemar Kozerawski.