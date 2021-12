Magiczne dolnośląskie: pomysły na rodzinny weekend pod Wrocławiem. Najciekawsze atrakcje na Nowy Rok 2021/2022 Emil Hoff

Dolnośląskie: magiczne miejsca i najciekawsze atrakcje na Święta i Nowy Rok 2021/2022. Pomysły na rodzinny weekend pod Wrocławiem. Niestety, w tym roku z powodu pandemii koronawirusa jarmark bożonarodzeniowy we Wrocławiu ma charakter tylko handlowy, bez występów scenicznych, parad i warsztatów dla dzieci. Mimo to warto się pojawić, by podziwiać piękne iluminacje i skosztować trochę grzanego wina i pierników. Magda Pasiewicz / Polska Press Zobacz galerię (16 zdjęć)

Już po Bożym Narodzeniu, ale to nie powód, by rezygnować z wycieczek do miejsc pełnych magii Świąt i noworocznej ekscytacji! Pora zaplanować niezwykły, magiczny, rozświetlony lampkami i pachnący piernikiem weekend z całą rodziną. Dolny Śląsk ma wyjątkowo bogatą ofertę niezwykłych miejsc i atrakcji, które koniecznie trzeba odwiedzić w sezonie bożonarodzeniowym i noworocznym. Miasta z piernika, kuligi w klimacie Dzikiego Zachodu, muzea z zabawkami, jarmarki bożonarodzeniowe – to wszystko i jeszcze więcej czeka na Was! Sprawdźcie naszą listę magicznych miejsc i najciekawszych atrakcji na Święta i Nowy Rok w województwie dolnośląskim.