Majorka: nowe przepisy mają ukrócić szaleństwa turystów. Co wolno, a czego nie wolno w czasie wakacji 2022 na Majorce?

Majorka: dawniej jedna wielka studencka impreza, dziś dba o wizerunek

Władze Majorki wprowadził więc specjalny kodeks postępowania dla turystów. Przepisy zabraniają m.in. chodzenia nago po ulicach, bicia się, uprawiania seksu w miejscach publicznych, skakania między hotelowymi balkonami i z balkonu do basenu. Za najpoważniejsze wykroczenia grozi mandat w wysokości nawet do prawie 4 tys. euro.

Majorka dba o obyczaje. Nowe regulacje na wakacje 2022

Powstanie czarna lista niegrzecznych turystów

Majorka: ile kosztują wakacje all inclusive w sezonie 2022?

Majorka to popularna turystyczna destynacja wśród Polek i Polaków. Ofertę wycieczek all inclusive na Majorkę latem 2022 ma każde większe biuro podróży. Za tydzień na Majorce w lipcu 2022 przyjdzie zapłacić od 2,5 do 5,5 tys. zł. Ceny są nieco niższe w przypadku wycieczek z terminem na maj, w okresie wakacyjnym osiągają zenit, by spaść znowu, gdy terminy wypadają na jesieni i zimą.

Cena oferty zależy od terminu, standardu hotelu i ewentualnego programu dodatkowego.

Wybierając wycieczkę rodzinną, należy zwrócić uwagę na to, czy nie jest zastrzeżona dla osób powyżej 16 lat – Majorka nadal ma opinię wyspy nieco szalonej, w tym dobrym sensie, co jednak nie każdemu odpowiada i może nie nadawać się dla dzieci.

