Majówka 2022. Zbliża się wielkie grillowanie, w tym roku sporo droższe. Co wrzucić na ruszt? Jak przyrządzić wołowinę, wieprzowinę i drób?

Majówka 2022. Ile wolnego w tym roku?

W tym roku urlopu można mieć nie trzy, a cztery dni. Wystarczy wziąć wolny 2 maja, a majówka 2022 wypadnie od soboty 30 kwietnia do wtorku 3 maja. Dotyczy to oczywiście osób, które nie pracują w weekendy. Wielkie grillowanie to doskonała opcja na spędzenie majówki. Można nie tylko spotkać się z najbliższymi pod gołym, ciepłym, pełnym słońca niebem, ale także dobrze zjeść.