Mąka ze świerszczy podbije rynek? Komisja Europejska wydała zgodę, jeszcze w styczniu produkty na jej bazie trafią do obrotu

Proszek ze świerszczy do produkcji żywności. Jedna firma z pozwoleniem

Unia Europejska rozporządzeniem 2023/5 z dnia 3 stycznia br. zezwoliła na wprowadzenie do obrotu produktów na bazie proszku ze świerszczy domowych (Acheta domesticus). Firma, która zajmie się wytwarzaniem takiej żywności, to Cricket One Co. Ltd. Co ciekawe, to jedyna firma z 5-letnim pozwoleniem na wykorzystanie sproszkowanych owadów. Jeśli wyroby z mąki przyjmą się wśród społeczeństwa, niewykluczone, że kolejni producenci będą inwestować w świerszcze.