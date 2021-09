Małe rasy psów do mieszkania. Które rasy sprawdzą się w bloku? Te psiaki będą idealne nawet do małego mieszkania bez ogrodu

Wybierając psa do bloku, niekoniecznie trzeba dostosowywać jego rozmiary do metrażu mieszkania. Oczywiście, jeśli dysponujemy naprawdę małą przestrzenią, nie bierzmy psa, który nie będzie mógł w mieszkaniu komfortowo i swobodnie się położyć! Weź pod uwagę także to, że może zdarzyć się sytuacja, w której pies nie będzie w stanie schodzić po schodach i trzeba będzie go z nich znosić. Również z tego powodu do bloku lepiej nie brać dużego psa, który sporo waży.

Jaki pies do bloku będzie zatem dobry? Małe rasy psów do mieszkania są najlepsze ze względów praktycznych, ale sam rozmiar to nie wszystko! Pamiętaj, że w bloku masz sąsiadów – nie chcesz, by twój pupil popsuł z nimi relacje. Dlatego też wybierając psa, zwróć uwagę na to, by: