Małopolska. IMGW ostrzega przed gołoledzią. Może być bardzo ślisko

Czwartek upłynie pod znakiem zachmurzenia zmiennego, z przewagą dużego. Na Podkarpaciu popada deszcz. Termometry pokażą maksymalnie od 2 st. C na Podkarpaciu do 6 st. C na Pomorzu Zachodnim. Wiatr będzie umiarkowany, okresami silniejszy, a powieje z zachodu.

Piątek zapowiada się pochmurno z przejaśnieniami. Na Podlasiu należy spodziewać się przelotnego deszczu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 4 st. C na Podkarpaciu do 8 st. C na Pomorzu Zachodnim. Z zachodu powieje umiarkowany i dość silny wiatr, który w porywach będzie rozpędzał się do 50-70 kilometrów na godzinę.