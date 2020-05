Małopolska. Pakiet wsparcia w zdalnym nauczaniu. Sprzęt, szkolenia i "modelowe szkoły"

Małopolskie Laboratorium Edukacji Cyfrowej HUMINE - centrum wsparcia edukacji zdalnej - powstanie w Tarnowie. Ma prowadzić projekty na terenie całego województwa. Zostanie wytypowanych 10 szkół, które eksperci dostosują do nauczania zdalnego. Staną się one „szkołami modelowymi”. To przedsięwzięcie jest jednym z elementów Pakietu Edukacyjnego Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej. We wtorek (26.05) w Krakowie podpisano porozumienie o współdziałaniu w realizacji tego pakietu.

FLESZ - Coraz więcej pracowników w Polsce ma depresję Partnerzy porozumienia to: samorząd województwa małopolskiego, wojewoda małopolski, małopolski kurator Oświaty. Uroczystość podpisania porozumienia odbyła się w auli krakowskiego I Liceum Ogólnokształcącego. Zawarcie porozumienia o współdziałaniu w realizacji Pakietu Edukacyjnego Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej jest odpowiedzią na zdiagnozowane w czasie pandemii „pilne i strategiczne potrzeby wsparcia oświaty w regionie”. - Jako samorząd województwa małopolskiego realizujemy Małopolską Tarczę Antykryzysową i w ramach tej tarczy postanowiliśmy wesprzeć nauczanie zdalne w województwie – mówi nam Marta Malec-Lech, członek zarządu województwa małopolskiego. - Doświadczenie z okresu epidemii pokazuje, że jest na to duże zapotrzebowanie. Stąd powstał pomysł, by zrealizować pakiet edukacyjny, który będzie kierowany do uczniów, ich rodziców i dyrektorów szkół z terenu Małopolski. Inicjatywa będzie finansowana ze specjalnie wydzielonego na potrzeby edukacyjne pakietu Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej. Wszelkie zadania będą prowadzone w ramach 30 mln zł, pochodzących z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 oraz budżetu państwa. Najistotniejszym komponentem pakietu jest planowane utworzenie Małopolskiego Laboratorium Edukacji Cyfrowej HUMINE - jedynej takiej instytucji w Polsce. Jego organizatorem i operatorem będzie Stowarzyszenie „Miasta w Internecie” - wiodąca w kraju na polu edukacji cyfrowej organizacja, grupująca ekspertów i praktyków w tej dziedzinie, działająca od ponad 20 lat. Program działania tego centrum wsparcia powstał m.in. na bazie inspiracji aktywnościami podobnych instytucji w różnych krajach, w tym w Stanach Zjednoczonych. Nowe centrum powstanie w Tarnowie. Jego kadra będzie wspierać warsztatowo i szkoleniowo nauczycieli z wszystkich małopolskich szkół. W siedzibie instytucji znajdą się pomieszczenia, gdzie nauczyciele będą mogli prowadzić zajęcia zdalne – właśnie przy wsparciu dydaktycznym i organizacyjnym Laboratorium. Wytypowanych ma też zostać dziesięć szkół, które eksperci będą dostosowywać do nauczania zdalnego i edukacji cyfrowej. Z pomocą specjalistów zamienią się one w „szkoły modelowe”, które następnie będą służyć swoim doświadczeniem i wiedzą innym placówkom. - Z całą pewnością wytypowane będą różne szkoły. Już wiemy, że część szkół sobie poradziła, jeśli chodzi o nauczanie zdalne, a część – nie. Do projektu chcemy wybrać zarówno te, którym poszło to najlepiej, jak i te, które w ogóle sobie nie poradziły z takim nauczaniem – mówi Marta Malec-Lech. Jak zaznacza, na razie mamy stan epidemii i nauczanie zdalne. Natomiast, gdy przywrócone zostanie już nauczanie stacjonarne, „szkoły modelowe” nie będą prowadziły lekcji wyłącznie w formie zdalnej – tylko sięgały po nauczanie cyfrowe jako wspierające. - Czyli na przykład jeżeli uczeń będzie długotrwale chory albo jest niepełnosprawny, to wtedy może odbywać zajęcia w formie zdalnej – tłumaczy Marta Malec-Lech. - Chcemy też zachęcić nauczycieli, żeby umożliwili uczniom - głównie tym z małych miejscowości, którzy mają utrudniony dojazd do większych ośrodków – uczestniczenie za pomocą metody zdalnej np. w zajęciach dodatkowych. Założenie jest również takie, że Laboratorium będzie uczyło uczniów, nauczycieli i dyrektorów szkół, jak najpełniej wykorzystać narzędzia cyfrowe - nawet w stacjonarnym nauczaniu. W pakiecie edukacyjnym znalazły się też inne działania. Przewidziane jest dofinansowanie - na poziomie 90-95 procent - zakupu sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz dostępem do internetu. Zakupiony sprzęt będzie stanowił wyposażenie szkół (podstawowych oraz ponadpodstawowych), natomiast na czas obowiązkowej pracy zdalnej lub dłuższej nieobecności ucznia spowodowanej chorobą albo niepełnosprawnością, będzie mógł być użyczany uczniom i nauczycielom. O to dofinansowanie będą mogły ubiegać się gminy i powiaty. Dzięki współpracy z kuratorium oświaty – które ma zebrane dane - będzie można dotrzeć z tą pomocą tam, gdzie taki sprzęt jest wciąż potrzebny i gdzie nie ma dostępu do internetu. Jeszcze inny element pakietu to planowane wsparcie edukacji zawodowej - realizacji kursów w formule zdalnej dla uczniów szkół zawodowych oraz osób dorosłych, które chcą uzyskać nowe kwalifikacje w związku z utratą bądź zmianą pracy. Zakładane jest m.in. doposażenie szkół branżowych, zawodowych w odpowiedni sprzęt informatyczny oraz specjalistyczne oprogramowanie. Jacek Kaczor, dyrektor I LO w Krakowie, deklaruje, że będzie chciał skorzystać z możliwości, jakie daje pakiet edukacyjny. - Życie wymusiło na nas to, że musieliśmy się nauczyć wykorzystywać elementy nauczania zdalnego nie tylko jako pewien dodatek: ono nagle się stało całym nauczaniem – mówi dyrektor Kaczor o doświadczeniach z czasu trwającej epidemii. - Skoro już życie postawiło przed nami takie wyzwanie, podjęliśmy je w ramach tych umiejętności i zasobów, którymi dysponujemy. A pakiet otwiera teraz przed nami nowe możliwości, zarówno jeśli chodzi o warstwę sprzętową, jak i szkolenia dla nauczycieli. Matura 2020 - serwis specjalny zobacz więcej Czytaj także Najmodniejsze fryzury damskie w 2020 r. Prawdziwe hity!

Licytacje komornicze. Domy i mieszkania nawet za połowę ceny

Oto nowe mieszkanie prezydenta Dudy w Krakowie [ZDJĘCIA]

Najgłupsze zachowania kierowców. Też tak robisz?

Ile zarabiają pracownicy służby zdrowia? LISTA PŁAC

Najpiękniejsze policjantki w Polsce ZDJĘCIA Wideo