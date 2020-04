Małopolska zachodnia. Szyją maseczki, by rozdawać je mieszkańcom za darmo

Miasto i Gmina Dębica szyją maseczki dla mieszkańców

Król Kazimierz Wielki i Świętosław Gryfita dołączają do apelu o powszechne noszenie maseczek. Na pomnikach przy ratuszu zasłonięte zostały twarze historycznych założycieli Dębicy. To element akcji zachęcającej mieszkańców do zasłaniania twarzy w dobie pandemii koronawirusa. Od ju...