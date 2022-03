Małopolskie drużyny od IV ligi do klasy C, które w rundzie jesiennej sezonu 2021/22 nie doznały porażek [HERBY] Jerzy Filipiuk

W rundzie jesiennej piłkarskiego sezonu 2021/22 w Małopolsce we wszystkich rozgrywkach od IV ligi do klasy C niektórym drużynom udało się zachować miano niepokonanej. Oto one - w kolejności według liczby meczów bez porażki (przy równej liczbie o wyższym miejscu decydowała decydowała większa liczba zwycięstw, wyższa klasa rozgrywkowa i wyższe miejsce zajęte w tabeli). Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.