Małopolskie kluby - zgłoszone do bazy PZPN - organizujące bezpłatne treningi dla osób z Ukrainy, głównie dzieci i młodzieży

Na początku marca PZPN zamieścił w mediach społecznościowych informację o możliwości zgłaszania się klubów i akademii, które organizują bezpłatne zajęcie dla dzieci z Ukrainy. Odzew z ich strony był tak duży, że futbolowa centrala stworzyła specjalną ankietę dla klubów zrzeszonych w PZPN, dzięki której postała baza danych o podmiotach, które oferują darmowe treningi dla Ukraińców, w tym szczególnie dzieci i młodzieży.

W bazie danych zawarte są informacje dotyczące danych kontaktowych klubów i akademii, roczników, które mogą skorzystać z ich zaproszenia oraz oferta programowa. Pozwoli to każdemu, kto zgłosi się do PZPN lub Ministerstwa Sportu i Turystyki, zostać skierowanym do najbliższego klubu.

Na podstawie danych uzyskanych w ankiecie PZPN będzie codziennie publikował na swojej stronie internetowej zaktualizowaną bazę klubów i akademii deklarujących przyjęcie na treningi osób z Ukrainy. Poniżej zamieszczamy - za Małopolskim Związkiem Piłki Nożnej - listę klubów i akademii z Małopolski zgłoszonych do bazy PZPN do 11 marca, które organizują bezpłatne treningi dla Ukraińców.