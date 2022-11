Marka Peugeot Partnerem 27. Wielkiej Gali Integracji

Wielka Gala Integracji, której kolejna edycja odbyła się 5 listopada w warszawskiej Arenie Ursynów, to największe tego typu wydarzenie w Polsce, organizowane z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych. Jej głównym celem jest spotkanie osób z niepełnosprawnością z całej Polski, a także osób publicznych, polityków, organizacji pozarządowych, mediów czy firm angażujących się w działania na rzecz osób z niepełnosprawnością.

Tegoroczna gala zgromadziła 1500 uczestników. Ponadto dzięki transmisji na portalu Niepelnosprawni.pl oraz na kanale YouTube, galę obejrzało dodatkowo 3500 osób.

Jak co roku wydarzenie było okazją do podsumowań oraz wspomnień, ale również do zaprezentowania planów na przyszłość organizacji założonej przez Piotra Pawłowskiego. Tradycyjnie nie zabrakło też muzycznych gwiazd i prezentacji twórczości artystów z niepełnosprawnością.

Podczas gali uhonorowano Medalami Przyjaciel Integracji osoby i instytucje, które wyróżniają się otwartością i wrażliwością oraz działają nie z formalnego obowiązku, ale chęci budowania społecznej integracji. Nagroda powstała w celu promowania cennych inicjatyw i działań na rzecz środowiska osób z niepełnosprawnością w Polsce. Wśród laureatów ubiegłych edycji znajduje się również marka Peugeot – w 2013 roku otrzymała to zaszczytne wyróżnienie za program Peugeot bez Barier, którego założeniem jest poprawa mobilności osób z niepełnosprawnością.