Masz dziecko na kwarantannie? Sprawdź, czy należy ci się zasiłek opiekuńczy z ZUS. Takie są zasady przyznawania świadczenia

1. Dziecko na kwarantannie – opieka: kto może otrzymać zasiłek opiekuńczy na dziecko, które przebywa na kwarantannie?

2. Kto usprawiedliwi nieobecność w pracy rodzica, gdy dziecko zostało skierowane na kwarantannę?

W momencie, gdy dziecko zostało skierowane na kwarantannę, to w świetle przepisów traktowane jest tak, jakby było chore, nawet wówczas, gdy nie jest zarażone. Rodzice mają więc prawo ubiegać się o zasiłek opiekuńczy . Trzeba jednak pamiętać, że potrzebne jest zaświadczenie lekarskie stwierdzające niezdolność do pracy z tytułu sprawowania opieki na dzieckiem.

3. Dziecko na kwarantannie a rodzic: kiedy dziecko jest na kwarantannie, to rodzic również?

4. Czy w momencie, gdy dostanie się informację ze szkoły, że dziecko ma być skierowane na kwarantannę, trzeba dodatkowo zgłaszać tę informację do Sanepidu?

Zazwyczaj nie ma takiej konieczności, bo to dyrektor zgłasza uczniów do Sanepidu. Warto jednak sprawdzić, czy dziecko zostało skierowane na kwarantannę. Można to zrobić wchodząc na Internetowe Konto Pacjenta. Jeśli nie widnieje tam informacja o kwarantannie dziecka, ani nie dostało się telefonu w tej sprawie, to trzeba samemu zgłosić dziecko do Sanepidu.