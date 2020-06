Matura 2020 spod znaku maseczek i dystansu. Maturzyści: „Teraz tylko spokój nas uratuje” 7.06.

- Stresuje mnie to, że mogę zapomnieć o czymś, że np. nie ubiorę maseczki – usłyszeliśmy od maturzystki. - To będzie dodatkowy stres: że muszę myśleć o większej ilości rzeczy, muszę się skupiać na czymś innym niż na samej maturze.

Julia zresztą uczyła się systematycznie przez trzy lata. Ale to nie eliminuje naturalnych nerwów przed egzaminem, a do tego jeszcze dochodzi cała wyjątkowa otoczka matury w czasie epidemii.

- Pod znakiem izolacji, maseczek i dezynfekcji – kwituje Bogusław Kołcz, dyrektor Zespołu Szkół Akademickich im. Króla Bolesława Chrobrego w Nowym Sączu. Zwraca też uwagę, że od zakończenia szkoły do matury minął miesiąc wolnego. - Co prawda większość szkół, tak jak nasza, proponowała zajęcia dodatkowe, ale maturzyści w różnym stopniu z nich korzystali. Z jednej strony mieli więcej czasu na naukę, z drugiej taka przerwa mogła na nich źle wpłynąć. Wyniki pokażą, jak było - dodaje.

Matura 2020 - jak będzie wyglądać w czasach koronawirusa?

W szkołach w ostatnich dniach, a nawet tygodniach trwały wielkie przygotowania – organizowanie dodatkowych wejść (by uczniowie się nie tłoczyli), odmierzanie wymaganych co najmniej półtorametrowych odstępów między stolikami, zapewnianie środków do dezynfekcji itp. Wszystko zgodnie z wytycznymi inspekcji sanitarnej i ministerialnymi. Dyrektorzy zadbali, by jak najlepiej chronić zdających przed zakażeniem. Ale też mają swoje obawy.

- Bardzo jasno jest powiedziane w wytycznych, że i uczniowie, i nauczyciele przychodzą na egzaminy zupełnie zdrowi. Czyli przeziębienia, kaszel, podwyższona temperatura wykluczają udział w egzaminach. Dlatego to, czego się obawiam, to że w ostatnim momencie dostanę informację od części nauczycieli, że z racji stanu zdrowia nie będą mogli przyjść i pracować w zespołach nadzorujących – mówi Lidia Kapała, dyrektor XVII LO im. Młodej Polski w Krakowie. - Ale też przygotowaliśmy się na taką ewentualność, mamy zwiększoną liczbę nauczycieli w rezerwie. Mam nadzieję, że sobie poradzimy – dodaje od razu.