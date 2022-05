Matura 2022. Ile trzeba mieć punktów trzeba mieć by zdać maturę z maturę z matematyki i innych przedmiotów? Oto wymagania egzaminacyjne

Matura 2022. 5 maja o godz. 9.00 uczniowie przystąpili do egzaminu z matematyki. Wiele osób obawia się, że nie zda matury z egzaminów podstawowych: języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego. Najwięcej trudności uczniom sprawia właśnie matematyka. Uczniowie zastanawiają się, jak zdać maturę i ile trzeba mieć punktów, by zdać. Zapoznajcie się z progami punktowymi i wymaganiami maturalnymi 2022. Wyjaśniamy, na ile procent trzeba zdać maturę i jaka jest minimalna liczba punktów, by egzamin był zaliczony.

Matura 2022. Ile punktów trzeba mieć, żeby zdać?

Maturzyści obowiązkowo muszą przystąpić do egzaminów z trzech przedmiotów. Są to: język polski, matematyka oraz język obcy. W tym roku udział w maturze ustnej z języka polskiego czy obcego jest fakultatywny. Mogą przystąpić do niej uczniowie, którzy potrzebują tych wyników w dalszej rekrutacji (np. na studia zagraniczne).

Co zrobić, żeby zdać maturę? Należy z każdego obowiązkowego przedmiotu otrzymać minimum 30 procent. Ile punktów trzeba zdobyć na maturze z języka polskiego, matematyki i języka obcego, by zaliczyć egzamin dojrzałości?

Matura z matematyki. Ile punktów trzeba uzyskać?

Arkusz z matematyki składa się z zadań zamkniętych, otwartych krótkiej odpowiedzi oraz otwartych rozszerzonej odpowiedzi. Za całość można otrzymać maksymalnie 45 punktów. Aby zdać maturę z matematyki, należy otrzymać więc 13,5 punktów.

Matura z języka polskiego. Ile punktów trzeba uzyskać?

Egzamin z języka polskiego na maturze 2022 składa się z dwóch części. Pierwsza z nich to tzw. czytanie ze zrozumiem, a więc zamknięte i otwarte pytania do tekstów z zakresu kultury, literatury czy języka. Za ich rozwiązanie można otrzymać maksymalnie 20 punktów.

W drugiej części maturzysta musi zmierzyć się z wypracowaniem. Może otrzymać za nie maksymalnie 50 punktów. Za w pełni rozwiązany arkusz maturalny zdobywa się więc 70 punktów. Aby zdać maturę z języka polskiego, trzeba uzyskać minimum 21 punktów. Uczeń, który nie napisze wypracowania lub otrzyma za nie 0 punktów, nie zda egzaminu.

Matura z języka obcego. Ile punktów trzeba uzyskać?

Arkusz maturalny z języka obcego składa się z zadań zamkniętych, otwartych i dłuższej wypowiedzi pisemnej (najczęściej jest to wiadomość do kolegi lub koleżanki z Anglii). Maksymalna liczba punktów, którą można uzyskać na maturze z języka obcego, to 50. Chcąc zdać maturę, należy uzyskać więc 15 punktów.

Matura rozszerzona. Czy jest obowiązkowa?

Przystąpienie do co najmniej jednego egzaminu na poziomie rozszerzonym jest obowiązkowe. Dopiero wówczas możemy otrzymać świadectwo maturalne. Matury rozszerzonej nie da się jednak nie zdać, ponieważ w przypadku egzaminu dodatkowego nie obowiązuje próg zdawalności.

Terminy matur 2022. Podstawowe i poprawkowe

Osoby, które w tym roku przystępują do matury, będą miały intensywny weekend majowy. Zaraz po nim podejdą bowiem do pierwszej części egzaminu – z języka polskiego. Poniżej podajemy harmonogram podstawowych matur:

4 maja 2022 (środa) godz. 9.00 – egzamin maturalny z języka polskiego,

5 maja 2022 (czwartek) godz. 9.00 – egzamin maturalny z matematyki,

6 maja 2022 (piątek) godz. 9.00 – egzamin maturalny z języka.

Uczniowie, którym nie uda się zdać matury w terminie podstawowym, będą mogli przystąpić do matury poprawkowej. Odbędzie się ona 23 sierpnia 2022 roku o godz. 9.00. Warto przypomnieć, że skorzystać z terminu poprawkowego mogą jedynie osoby, które nie zdały jednego przedmiotu obowiązkowego. Maturzyści, którym nie powiodło się w dwóch lub we wszystkich egzaminach obowiązkowych – będą musieli podejść do matury ponownie.

Z czym mierzą się tegoroczni maturzyści?