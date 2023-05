Matura 2023: WOS na poziomie rozszerzonym. Jak będzie wyglądał egzamin z wiedzy o społeczeństwie 10 maja? Tu znajdziesz arkusz i odpowiedzi Redakcja

Matura 2023 z WOS-u na poziomie rozszerzonym już niebawem. Maturzyści przystąpią do egzaminu maturalnego z wiedzy o społeczeństwie 10 maja. Co znajdzie się w arkuszu? Przypominamy najważniejsze informacje dotyczące przebiegu matury z WOS-u w nowej formule 2023. Publikujemy arkusz maturalny i odpowiedzi do zadań. Jeszcze tego samego dnia, po godzinie 14.00 znajdziecie u nas arkusz CKE i będziecie mogli sprawdzić proponowane prawidłowe odpowiedzi do matury z WOS-u.