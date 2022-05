Mazowsze zaprasza turystów. Sezon letni 2022 oficjalnie otwarty, region szykuje nowe atrakcje

Mazowsze na lato 2022. Sezon turystyczny oficjalnie otwarty

Tematem konferencji był oczywiście rozwój turystyki na Mazowszu. Z wypowiedzi prelegentów wyłania się dość optymistyczny obraz turystyki Mazowsza, która mimo ciężkich czasów przynosi regionowi niemałe zyski (ok. 6% produktu brutto, czyli mniej więcej tyle, co np. przetwórstwo rolne, co przekłada się na ok. 40 mld zł rocznie). W 2021 r. liczba turystów nocujących w mazowieckich hotelach wzrosła aż o 43% w porównaniu z poprzednim rokiem, co oznacza, że mazowiecka turystyka stosunkowo szybko zaczęła się otrząsać po pandemii koronawirusa.