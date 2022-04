Mazurek figowy na Wielkanoc. Zakochasz się na zabój. Przepis poleca Plate By Kate

Mazurek figowy na Wielkanoc od Plate By Kate

Mazurek figowy na Wielkanoc od Plate By Kate

Głównym bohaterem tego ciasta są figi z delikatnym aromatem pomarańczy i cynamonu. Baza to charakterystyczne dla większości mazurków kruche, maślane ciasto. Do tego delikatny mus z białej czekolady, który okrywa mazurka pyszna kołderką. Wszystko tworzy idealny wielkanocny deser.

By Twój mazurek był nie tylko piękny, ale i pyszny, musisz jednak pamiętać o kilku rzeczach. Po pierwsze - kruche ciasto. W staropolskich przepisach to kruche ciasto na bazie gotowanych na twardo żółtek. Ja mam swój, szybszy i prostszy przepis. Ale bez względu na recepturę nic nie zmieni faktu, że ciasto musi być kruche i lekkie. A to zapewnią nam tylko dobrej jakości składniki i technika zagniatania ciasta.

Po pierwsze - masło. Prawdziwe, z wysoką zawartością tłuszczu (82%) i jak najzimniejsze. Margaryna albo różnej jakości miksy to po prostu nie to.

Po drugie - technika zagniatania ciasta. Musisz działać szybko, żeby masło nie zdążyło się ogrzać. Można to zrobić na blacie szybko siekając masło z pozostałymi składnikami. Jeszcze szybciej będzie w malakserze albo w robocie kuchennym. Kulę ciasta zawijamy w folię i pozwalamy jej spokojnie odpocząć w lodówce.