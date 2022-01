Mazury: spacer po Krainie Wielkich Jezior z Krystyną Czubówną? Powstaje aplikacja, która to umożliwi

Mazury: spacer z Krystyną Czubówną, czyli edukacja przez aplikację

Nowoczesna technologia pozwoli spacerować po najpiękniejszych zakątkach Krainy Wielkich Jezior, jednocześnie słuchając komentarzy, anegdot i ciekawostek, czytanych przez samą Krystynę Czubównę. Wszystkie treści będą dostosowane do aktualnej lokalizacji użytkownika smartfona, dzięki czemu Krystyna Czubówna będzie opowiadać o miejscach, które właśnie mamy przed oczami. Będzie tak, jakby sama słynna lektorka wybrała się z nami na spacer po Mazurach.

Prace nad nową „ekoaplikacją” zbliżają się do szczęśliwego finiszu. Kiedy dobiegną końca, każdy będzie mógł za darmo ściągnąć na swojego smartfona wirtualny przewodnik po Mazurach.

Mazury w potrzebie. Aplikacja spacerowa ma zwiększyć świadomość ekologiczną Polaków

Stworzeniem ekoaplikacji z głosem Krystyny Czubówny zajmuje się fundacja HumanDoc. Twórcom programu chodzi przede wszystkim o zwiększenie świadomości ekologicznej turystów, zwłaszcza w miejscach, gdzie masowa turystyka przyczynia się do postępującej degradacji środowiska naturalnego. Chcą, by wakacyjni goście i urlopowicze zwracali większą uwagę na swoje otoczenie i wpływ, jakie zachowania ludzi mają na środowisko, siedliska zwierząt, jakość wody itp.

Po ściągnięciu ekoaplikacji na smartfona dostaniemy dostęp do inteligentnej bazy multimediów, które będą dopasowywać się do naszej lokalizacji. Gdy my będziemy spacerować po popularnych trasach i cieszyć się pięknem Mazur, Krystyna Czubówna będzie czytać dla nas komunikaty, anegdoty i opowieści o danym miejscu, które wspólnie złożą się na ciekawą i pouczającą narrację o ekosystemie Krainy Wielkich Jezior. Nie zabraknie także praktycznych wskazówek dotyczących ochrony środowiska i tego, jak sami możemy wpłynąć na poprawę ekologicznej równowagi Mazur.