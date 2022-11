ME 2022 piłkarek ręcznych. Wyniki. Terminarz. Tabele. PIŁKA RĘCZNA ME 2022 PROGRAM. Aktualizacja 2.11.2022

ME 2022 piłkarek ręcznych regulamin

W fazie wstępnej drużyny grać będą w czterech grupach systemem "każda z każdą". Do fazy zasadniczej awansują po trzy drużyny z każdej grupy. W dwóch grupach grać one będą takim samym systemem o awans do fazy finałowej, w której cztery drużyny (mistrzowie i wicemistrzowie grup) zagrają o medale, a dwie o piąte miejsce. Medaliści ME zapewnią sobie awans do MŚ 2023, a mistrz Europy dodatkowo do IO 2024. Polki po raz ósmy (piąty z rzędu) zagrają w ME. Najwyższe, piąte, miejsce zajęły w 1998 r.