Mercedes Klasa C 2.0 220d 200KM All-Terrain. Ile zużywa paliwa?

Podczas gdy wielu producentów rezygnuje z silników Diesla i stawia na hybrydy, Mercedes, nie zaniedbując nowoczesnych typów napędu, tworzy prawdopodobnie najlepszy silnik wysokoprężny o takiej pojemności. Nie dość, że dysponuje on niezłą dynamiką, to pod względem oszczędności bije na głowę wiele zelektryfikowanych napędów. Pod maską testowanego egzemplarza pracował bowiem silnik 2.0 o oznaczeniu 220d. To czterocylindrowa jednostka wysokoprężna z turbosprężarką i wsparciem ze strony instalacji miękkiej hybrydy. Moc 200 KM oraz moment obrotowy 440 Nm wespół z niezwykle sprawnym systemem MHEV, który pozwala m.in. „żeglować” w wielu sytuacjach oraz wspiera działanie systemu Start/Stop, daje rewelacyjne połączenie.

Silnik ten współpracuje z 9-biegowym automatem, który kieruje napęd na wszystkie koła. Przyspieszenie od 0 do 100 km/h zajmuje 7,8 sekundy a prędkość maksymalna to 231 km/h, ale nie osiągi są w tym aucie najważniejsze. Owszem, to dość spore uterenowione kombi jest bardzo dynamiczne i sprawnie porusza się w każdych warunkach, ale przy okazji zadowala się bardzo niewielką, wręcz imponująco niską ilością paliwa. Gdy odebrałem auto do testów, komputer pokazywał nieco ponad 1000 kilometrów zasięgu. Po pokonaniu około 150 kilometrów, w tym 100 kilometrów trasy Warszawa-Radom, zasięg… zwiększył się dokładnie o 150 kilometrów! Podejrzewam, że spokojna podmiejska jazda skończyłaby się po przejechaniu 1200 kilometrów.