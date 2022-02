Michał Cessanis w Dubaju – chwali Pawilon Polski, ale krytykuje ceny jedzenia. Bigos za 100 zł? Redakcja Strona Podróży

Michał Cessanis, 2020 r. Podlewski / AKPA

Od października 2021 r. w Dubaju odbywa się organizowana co pięć lat Wystawa Światowa. Wyjątkowym zainteresowaniem cieszy się Pawilon Polski, w którym nasz kraj promuje lokalne biznesy, rodzimą kulturę i turystykę różnych regionów. Michał Cessanis pokazał go na Instagramie. Co miał do powiedzenia na temat Pawilonu Polski?