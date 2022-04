Mistrzyni Polski baristów. Ona parzy najlepszą kawę w kraju. Teraz Natalia Kwiatkowska chce podbić świat

Udział w mistrzostwach baristów wymaga wiedzy, precyzji i praktyki w parzeniu kawy. Jakie rady ma mistrzyni dla osób, które marzą o udziale w takich w zawodach?

- Przede wszystkim powinni sprawdzić regulamin i nie iść na konkurs tylko na podstawie tego, co zobaczyli podczas innych konkursów. To zwiększa świadomość tego, co powinno się dostarczyć na zawodach. Przydatne będzie też obejrzenie innych mistrzów i ich występów. To daje większą perspektywę na to, co rzeczywiście dzieje się na scenie. Warto też sięgnąć po opinię osoby doświadczonej i postawić na współpracę. Warto również nawiązać kontakt z palarnią, która ma doświadczenie w wypalaniu kawy pod konkursy. To jest ogromnie ważne. Zawody są zabawą, ale każdy, kto bierze w nich udział, chce osiągnąć pewne wyniki. Istotne jest, aby współpracować z określonym zespołem ludzi. Dzięki temu będzie wiadomo, jaki surowiec wybrać na mistrzostwa i jak do danych mistrzostw podejść - wyjaśnia baristka.