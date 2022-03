Moje Ciepło 2022. Możesz uzyskać do 21 tys. zł zakup pompy ciepła. Kiedy program startuje i jakie ma zasady?

Program Moje Ciepło ma wystartować w pierwszej połowie 2022 roku. Uczestnicy będą mogli uzyskać nawet 21 tys. zł na zakup i montaż pompy ciepła w domu jednorodzinnym. Sprawdzamy, kto ma szansę otrzymać dotację na ekologiczne ogrzewanie oraz jakie są zasady programu.

Moje Ciepło, czyli dopłaty do pomp ciepła – terminy i kwoty do uzyskania

Pompy ciepła należą do jednych z najbardziej ekologicznych, ale też najdroższych źródeł ciepła – wraz z montażem jest to wydatek rzędu 30-50 tys. zł. Mimo to urządzenia te stale zyskują w Polsce na popularności. Jak podaje Polska Organizacja Rozwoju Technologii Pomp Ciepła, np. w 2020 r. Polacy kupili ok. 56,5 tys. pomp – aż o 52 proc. więcej niż w 2019 r. Teraz w zakupie pompy ciepła do domu jednorodzinnego pomoże program Moje Ciepło. Nowy program dopłat ma ruszyć w I połowie 2022 r. Można będzie uzyskać: 7 tys. zł – przy zakupie i montażu powietrznej pompy ciepła,

21 tys. zł – przy zakupie i montażu gruntowej pompy ciepła.

Jednocześnie dopłata uzyskana w ramach programu Moje Ciepło może wynieść od 30 do 45 proc. kosztów kwalifikowanych (w zależności od wybranego typu pompy). Pieniądze będzie przyznawać Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW). Co ważne, według NFOŚiGW z programu skorzystają także osoby, które już mają pompę ciepła. Można będzie bowiem uzyskać refundację kosztów kwalifikowanych poniesionych od dnia 1 stycznia 2021 r.

Kto może wziąć udział w programie?

– Dopłaty mają dotyczyć zakupu i montażu pomp ciepła w nowych domach o podwyższonym standardzie energetycznym, a przez to program będzie komplementarny wobec programu „Czyste Powietrze” – zachwala nowy program Paweł Mirowski, wiceprezes NFOŚiGW. – (…) Budżet całego programu to 600 mln zł pochodzących z Funduszu Modernizacyjnego. Program przeznaczony jest wyłącznie dla osób budujących nowe domy. Chcąc wymienić posiadane źródło ciepła w starszym budynku na pompę ciepła, trzeba skorzystać z „Czystego Powietrza”, gdyż program Moje Ciepło nie daje takiej możliwości.

Żeby dom liczył się jako nowy, wniosek musi być złożony przed złożeniem zawiadomienia o zakończeniu budowy oraz wniosku o pozwolenie na użytkowanie. Wyjątkiem są osoby, które już złożyły te dokumenty, ale zrobiły to po 1 stycznia 2021 r. – one również mogą się starać o dofinansowanie.

Jakie wymogi musi spełniać dom jednorodzinny, by kwalifikować się do programu?

Co ważne, na dopłaty do pomp ciepła mogą liczyć tylko właściciele lub współwłaściciele domów spełniających wyśrubowane normy energooszczędności. Są one ostrzejsze niż obowiązujące od 2021 r., surowe normy dla nowych budynków zapisane w warunkach technicznych WT 2021. Jak wyjaśnia NFOŚiGW w rozmowie z portalsamorzadowy.pl: dziś nowe domy jednorodzinne mogą mieć zapotrzebowanie na energię nieodnawialną (współczynnik Ep) na poziomie maksymalnie 70 kWh/m2 na rok,

w pierwszym roku funkcjonowania Mojego Ciepła na dopłaty mogą liczyć budynki z Ep na poziomie maksymalnie 63 kWh/m2 na rok,

w kolejnych latach dotacje będą przyznawane tylko budynkom z Ep na poziomie maksymalnie 55 kWh/m2 na rok.

Oznacza to, że dofinansowanie w zasadzie będzie przyznawane wyłącznie właścicielom budynków bardzo energooszczędnych, doskonale ocieplonych i wykorzystujących energię odnawialną, np. z wiatru, słońca czy biomasy.

Zasady programu Moje Ciepło

Na razie nie wszystkie szczegóły są znane. Podobnie jak w przypadku programu „Czyste Powietrze”, inwestor najpierw kupuje i montuje pompę ciepła, a dopiero później wnioskuje o przyznanie dotacji. Urządzenie musi zostać zakupione między 1 stycznia 2021 r. a 31 grudnia 2026 r. Nabór wniosków ma być podobny jak w programie „Mój Prąd”, a więc można liczyć na składanie wniosku wraz z kompletem załączników przez Internet, za pośrednictwem Generatora Wniosków o Dofinansowanie. Program można łączyć z ulgą termomodernizacyjną.

Unia Europejska kontra dwutlenek węgla

Dofinansowanie do zakupu i montażu pomp ciepła w Polsce to element szerszego unijnego programu nastawionego na ekologię. Właśnie w tym celu UE utworzyła Fundusz Modernizacyjny, z którego pochodzi pula środków na dopłaty w ramach Mojego Ciepła.

Główna idea jest taka, aby FM służył unowocześnieniu sektora energii w państwach UE o największych wyzwaniach związanych z realizacją unijnych celów redukcji emisji dwutlenku węgla – czytamy na gov.pl. Zmniejszenie ilości dwutlenku węgla emitowanego do atmosfery jest kluczowe, jeśli chodzi o ochronę środowiska, a w szczególności zapobieganie niekorzystnym zmianom klimatycznym. Z tego powodu przedsiębiorcy w UE muszą wykupować specjalne uprawnienia do emisji CO2 (np. z fabrycznych kominów). 2 proc. ze sprzedaży tych uprawnień trafia właśnie do Funduszu Modernizacyjnego, co pozwala finansować działania proekologiczne.

