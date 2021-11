Morskie kosze na śmieci filtrują wodę i wyławiają odpady. Na pomysł wpadli australijscy surferzy. W Polsce jest już pięć takich koszy

Okazało się jednak, że istnieje alternatywa. Kosz PortBin, produkowany przez norweską firmę SpillTech. „Te kosze z naszego doświadczenia trochę lepiej sprawdzają się na Bałtyku, cały mechanizm jest bardzo podobny i podobnie filtrują wodę, ale są one inaczej mocowane i trochę innej budowy. Mają większe oczka, dzięki czemu nie zapychają się glonami” – dodaje Sarna.

PortBin został zaprojektowany jako optymalne rozwiązanie do zbierania pływających śmieci w portach i wolno pływających zbiornikach wodnych. Wyposażony jest w 30 litrowy kosz łatwy do opróżniania przez jedną osobę i posiada bardzo wysoką trwałość i odporność na warunki atmosferyczne. W obecnej wersji PortBin wykonany jest z tworzywa sztucznego PE-HD i nadaje się w 100% do recyklingu.

„W tej chwili mamy zainstalowanych 5 koszy. W Gdańsku, Gdyni, Sobieszewie, Kołobrzegu i Pucku. Mamy nadzieję, że będzie ich jak najwięcej. Pracujemy nad systemem raportowania, do tej pory kosze były opróżniane na bieżąco w portach i nie ważyliśmy zebranych odpadów. Od pracowników marin wiemy, że jest to efektywne rozwiązanie i kosze faktycznie się sprawdzają. Są różne modele, ale średni koszt jednego kosza to ok. 35 tys. złotych. Poza pierwszym, kupionym za 1% podatku, pozostałe zostały kupione w ramach współprac z biznesem, każdy kosz miał swojego sponsora i tak planujemy to rozwijać. Chcemy aktywizować biznes do ochrony Bałtyku, bo jest to mierzalne rozwiązanie, które faktycznie pomaga wyławiać odpady z wody” – mówi prezeska Fundacji MARE.