Morze Bałtyckie jest zaśmiecone tonami plastiku! Teraz z wyłowionych tam sieci rybackich powstają rajstopy

Moda i walka ze zmianami klimatycznymi nie zawsze idą w parze. Rozmawiano o tym również podczas tegorocznego szczytu klimatycznego COP26. Polska marka rajstop Gabriella, z siedzibą w Łodzi, udowadnia, że moda też może być eko. Rajstopy, które miały swoją premierę na początku listopada, są produkowane z odpadów. A konkretnie z przędz sieci rybackich wyłowionych w morzach i oceanach. 10% zysku z ich sprzedaży trafia do Fundacji MARE.

Nylon i tworzywa sztuczne to materiały, z których produkowane są sieci rybackie. Największym problemem jest to, że nie ulegają one rozkładowi. Sieci jako morskie odpady stwarzają zagrożenie dla ryb i zwierząt morskich na różne sposoby. Są nie tylko śmiertelną pułapką, ale mikroplastik zjadany przez ryby, nie tylko zatruwa ich organizmy ale również ludzi, którzy je potem spożywają. Szacuje się, że aż milion ton sieci rybackich trafia rocznie do mórz na całym świecie. 56% odpadów, które trafiają do Bałtyku i na bałtyckie plaże to plastik. Problem jest poważny. Jednym z rozwiązań jest nowa linia rajstop wyprodukowanych przez łódzką markę Gabrielle. Wytwarzane są w 70% z odzyskanych z mórz i oceanów sieci rybackich. Przędze są certyfikowane zgodnie ze światowym standardem przetwarzania Global Recycled Standard i z nich w Łodzi, w fabryce Gabrielli, powstają przyjazne środowisku rajstopy.

Rajstopy z sieci i pomoc fundacji

W zeszłym roku Gabrielle zaprezentowała rajstopy produkowane w 100% z przędz z recyklingu. W listopadzie 2021 pojawiła się kolejna nowość - rajstopy now! Ocean. 10% ze sprzedaży rajstop trafia do Fundacji MARE Gabrielle „Pozyskiwany z wyławianych z mórz i oceanów, porzuconych sieci rybackich polimer poliamidowy przetwarzany jest na włókna wysokiej jakości, z których powstają przyjazne środowisku rajstopy” – podaje Gabrielle.

To jednak nie jedyne proekologiczne rozwiązanie, bo warto wspomnieć o opakowaniu, w który zapakowane są rajstopy. Folia została zastąpiona „kompostowalnym odpowiednikiem powstałym na bazie PLA, czyli włókna w 100% wykonanego z cukrów roślinnych, w tym przypadku z kukurydzy.” Papier również pochodzi z materiałów odzyskanych.

„Recykling tworzyw sztucznych – w tym przypadku sieci rybackich, które zanieczyszczają morza i oceany – jest znacznie mniej energochłonny niż ich produkcja, przyczyniając się do obniżenia bilansu węglowego. Do produkcji artykułów zawierających materiały pochodzące z recyklingu, ponownie wykorzystuje się nadające się do tego surowce” – informuje marka.

Ochrona zaśmieconego Bałtyku

Recykling tworzyw sztucznych to nie jedyna zaleta nowych rajstop. 10% z ich sprzedaży jest przekazywane Fundacji MARE, jedynej organizacji pozarządowej w Polsce, która skupia się jedynie na ochronie morskich ekosystemów, z naciskiem na ochronę Bałtyku. Jak podkreśla Fundacja „99,7% obszaru Polski znajduje się w zlewni Bałtyku, co oznacza, że niezależnie od tego, gdzie mieszkamy – nad morzem, czy w Warszawie, we Wrocławiu czy Krakowie, wszyscy mamy wpływ na Bałtyk i wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za jego stan.”

Każdego roku do mórz trafia od 4,8 mln do 12,7 mln ton plastiku! To poważny problem. Do zaśmiecania Morza Bałtyckiego przyczyniają się w dużej mierze gospodarstwa domowe (48%) oraz działalność rekreacyjna i turystyczna (33%). W ostatnim dziesięcioleciu wyprodukowano więcej plastiku niż kiedykolwiek wcześniej. Z danych Komisji Europejskich wynika, że każdy mieszkaniec UE wytwarza rocznie ok. 6 ton odpadów stałych, co daje 2,5 miliarda ton śmieci, w tym ok. 300 milionów ton odpadów plastikowych. Jednorazowe plastiki to 50% wszystkich odpadów trafiających do mórz i oceanów. Plastiki, które będą się rozkładać nawet kilkaset lat i zabijać kolejne morskie gatunki zwierząt i ryb. Plastikowe odpady są też dużym problemem w portach i marinach. Fundacja MARE inicjuje instalacje koszy morskich, które znacznie ułatwiają usuwanie pływających śmieci. Jeden kosz jest w stanie zebrać nawet 1 400 kg odpadów rocznie, a do tej pory udało się zamontować już 5 takich koszy.

„Wierzymy, że podnoszenie świadomości społecznej jest bardzo ważnym krokiem do zmian, dlatego edukujemy i zachęcamy do podejmowana świadomych wyborów dobrych dla środowiska. Niezwykle nam miło, że kolejna polska marka chce nam pomóc chronić Bałtyk! Gratulujemy marce Gabriella tego fantastycznego produktu”- zaznacza Fundacja MARE. Nie tylko plastik Śmieci nie są jednak jedynym problemem Bałtyku. „Jednym z największych problemów, z którymi boryka się Bałtyk jest brak zrównoważonego rybołówstwa, którego konsekwencje negatywnie oddziałują na ekosystem” – alarmuje WWF. Niezrównoważone połowy mają zauważalne efekty. Znika dorsz bałtycki, zagrożona jest populacja morświna bałtyckiego (szacuje się, że w Bałtyku jest już ich jedynie ok. 500). „Przełowione łowiska na Bałtyku to nie tylko problem na poziomie kraju czy regionu. Podobnie jak pozostali Europejczycy konsumujemy więcej ryb niż są nam w stanie dostarczyć nasze łowiska. Kiedy kondycja stad w kraju jest słaba zwiększa się import produktów ryb i owoców morza z innych regionów, na które przenosi się presja nadmiernych połowów czy niezrównoważonych hodowli. Gdy import pochodzi z krajów Globalnego Południa rośnie ryzyko, że ryby, które trafiają na nasz stół mogą pochodzić z nielegalnych połowów, a przez to mogą się przyczyniać się do pogłębiania ubóstwa i degradacji środowiska nawet po drugiej stronie planety!” – podkreśla WWF.

Dlatego oczyszczanie mórz z odpadów i zrównoważone rybołówstwo są jednymi z bardzo istotnych kroków w walce z klimatycznym kryzysem, który pogłębia się w zastraszającym tempie.

Co składa się na cenę paliwa?