Mundial 2022 w Katarze. Porady i atrakcje dla kibiców: bilety, atrakcje, ceny. Kiedy mecze, ile kosztują bilety, jak dolecieć do Kataru? Emil Hoff

Kiedy mecze i transmisje meczów mundialu 2022 w Katarze? Jak dolecieć do Kataru, ile kosztują bilety lotnicze i wstęp na stadiony, gdzie zatrzymać się w Katarze i co warto tam zobaczyć i zrobić? Na te pytania odpowiadamy w przewodniku: Katar dla kibica na mundial 2022. Marzena Bugała-Astaszow, Polska Press / Supreme Committee for Delivery & Legacy, qatar2022.qa Zobacz galerię (16 zdjęć)

Polska dostała się na Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej 2022 w Katarze. Drużyna Roberta Lewandowskiego poleci do egzotycznego kraju, by walczyć o puchar, a za nią rzesza fanów. Gdzie właściwie leży Katar, jak się tam dostać, ile kosztują bilety na mecze i jakie atrakcje czekają na fanów piłki, którzy udadzą się do Kataru, by kibicować polskiej reprezentacji? O tym przeczytacie w naszym poradniku: Mundial 2022 w Katarze – przewodnik kibica.