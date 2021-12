Nadchodzi tarcza antynflacyjna. Rząd postanowił: dodatek osłonowy dla wybranych. Mniej akcyzy i podatków od paliw, gazu i prądu

Dodatek osłonowy Z dodatku będzie mogło skorzystać ok. 5,2 mln gospodarstw domowych. Wypłata pieniędzy będzie odbywała się w dwóch ratach w 2022 r. •dopłata 400 zł w skali roku dla gospodarstw domowych jednoosobowych o dochodach do 2100 zł miesięcznie; •dopłata 600 zł w skali roku dla gospodarstw domowych 2-3 osobowych o dochodach do 1500 zł na osobę miesięcznie; •dopłata 850 zł w skali roku dla gospodarstw domowych 4-5 osobowych o dochodach do 1500 zł na osobę miesięcznie; •dopłata 1150 zł w skali roku dla gospodarstw domowych 6. osobowych i więcej o dochodach do 1500 zł na osobę miesięcznie.

Nie bon energetyczny, ale dodatek osłonowy na cały 2022 rok, wypłacany w dwóch ratach. Do tego okresowa obniżka akcyzy i podatków na energię elektryczną, gaz i paliwa - oto kompletny pakiet antykryzysowy, zapowiedziany w czwartek 25 listopada przez premiera Mateusza Morawieckiego.

Oto szczegóły pakietu antyinflacyjnego.

Kto może liczyć na wsparcie? O tym zadecyduje kryterium dochodowe gospodarstw domowych, które pozwoli na objęcie pomocą finansową większej grupy osób:

•dopłata 400 zł w skali roku dla gospodarstw domowych jednoosobowych o dochodach do 2100 zł miesięcznie;

•dopłata 600 zł w skali roku dla gospodarstw domowych 2-3 osobowych o dochodach do 1500 zł na osobę miesięcznie;

•dopłata 850 zł w skali roku dla gospodarstw domowych 4-5 osobowych o dochodach do 1500 zł na osobę miesięcznie;

•dopłata 1150 zł w skali roku dla gospodarstw domowych 6. osobowych i więcej o dochodach do 1500 zł na osobę miesięcznie.

Z dodatku będzie mogło skorzystać ok. 5,2 mln gospodarstw domowych. Wypłata pieniędzy będzie odbywała się w dwóch ratach w 2022 r.

Energia elektryczna

Zwolnienie i obniżenie akcyzy na energię elektryczną

Oprócz szczególnej pomocy najbardziej potrzebującym, którzy otrzymają dodatek, rząd chce solidarnie i sprawiedliwie złagodzić negatywne efekty wzrostu cen energii elektrycznej. Są one spowodowane kryzysem gazowym oraz wzrostem cen uprawnień do emisji CO2 w unijnym systemie Europejskiego Systemu Handlu Emisjami (UE ETS).

•Zwolnione z akcyzy będą gospodarstwa domowe. Oznacza to obniżkę z obecnych 5 zł/MWh do 0 zł/MWh.

•Obniżona zostanie akcyza na energię elektryczną dla pozostałych odbiorców do minimum UE.

Obniżony VAT na energię elektryczną

Obniżone zostaną stawki dla odbiorców energii za pomocą narzędzi podatkowych.

•Obniżka podatku VAT na energię elektryczną do poziomu 5 proc., z obecnego 23 proc., na 3 miesiące.

•Okres obowiązywania: styczeń-marzec 2022 r.

Paliwa

Ostatnie miesiące przyniosły gwałtowny wzrost cen ropy na globalnych rynkach. Pomimo tego, że wszyscy w Europie kupują baryłkę ropy za podobną cenę, w Polsce mamy do czynienia z jednymi z najniższych cen paliw w Unii Europejskiej. Jednak dalszy niekontrolowany wzrost cen mógłby negatywnie wpłynąć na budżet gospodarstw domowych i polskich firm.

Aby ograniczyć dynamikę rosnących cen paliw:

•od 20 grudnia 2021 r. do 20 maja 2022 r. wysokość akcyzy zostanie obniżona do minimalnego poziomu dopuszczalnego w Unii Europejskiej;

•dodatkowo, od 1 stycznia do 31 maja 2022 r. paliwa zostaną zwolnione z podatku od sprzedaży detalicznej.

Gaz ziemny