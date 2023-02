Najbardziej niezwykłe muzea w Polsce: TOP 34. Tanie wina, śmieszne slogany PRL, żaby, diabły i wiele innych zaskakujących wystaw

Pomysł na oryginalną wycieczkę? Nietypowe muzea!

Na samą myśl o muzeum bolą Was plecy i nogi, a powieki same opadają w nagłym napadzie śmiertelnej nudy? Wycieczki do muzeów nie muszą być drogą przez mękę. W Polsce działa wiele nietypowych placówek, specjalizujących się w popularyzacji wiedzy o ciekawych, niezwykłych, fascynujących i zabawnych dziedzinach.

Chcielibyście poznać historię polskiej wódki, rogali świętomarcińskich, czy najpiękniejszych książkowych ilustracji? Może marzy Wam się zwiedzenie ekspozycji poświęconej Kargulowi i Pawlakowi z kultowych filmów, obejrzenie na własne oczy spektakularnych dawnych neonów, obejrzenie wielkiej galerii dawnych zabawek lub nostalgiczna podróż śladem starych dobranocek? Wszystkie te plany – i wiele więcej - da się zrealizować w nietypowych muzeach w Polsce.

Poniżej znajdziecie propozycje aż 34 najciekawszych, najbardziej nietypowych polskich muzeów, które zdecydowanie warto odwiedzić. Nietypowe muzea w Polsce to świetny pomysł na weekendową wycieczkę edukacyjno-przygodową. Poszukajcie wśród nich pomysłów na weekend inny niż wszystkie.