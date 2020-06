Najlepsze życzenia na Dzień Ojca 2020. Życzenia i wierszyki dla Taty z okazji Dnia Ojca. Piękne i oryginalne życzenia na Dzień Ojca!

Pamiętacie, że 23 czerwca jest Dzień Ojca? Jeśli teraz łapiecie się za głowę, bo nie macie żadnego pomysłu na świętowanie, przeczytajcie poniższy artykuł. Przedstawiamy propozycje na życzenia na Dzień Ojca 2020! Nie musicie kupować drogiego prezentu - Wasi tatowie na pewno ucieszą się ze szczerych życzeń prosto z serca!

Życzenia na Dzień Ojca. Poważne, wesołe, piękne, śmieszne, oryginalne życzenia dla taty Drogi Tatusiu – najlepszy na świecie,

który mnie kochasz w zimie i w lecie,

jesienią, wiosna w niezmiennej trosce

w szczęśliwym domu – jak w raju rosnę.

Za Twoja dobroć dzisiaj dziękuję,

zdrowia, łask Bożych szczęścia winszuje.

Bezpiecznej szosy, spełnienia marzeń,

pięknych urlopów i zawsze razem! Wiemy jak ciężko pracujesz tato!

Bardzo Cię wszyscy kochamy za to

a także za Twe szlachetne serce,

w którym rodzina pierwsze ma miejsce!

W ten dzień świąteczny przyjmij podziękę

za wiarę, mądrość, ojcowską rękę.

Wysłuchaj życzeń co z serca płyną:

Niech wichury mroźne Ciebie ominą! Na dzień Ojca ślę życzenia,

bo to nie jest bez znaczenia.

Jesteś dobry dla mnie, Tato.

Chcę ci podziękować za to.

Wspierasz mnie od urodzenia,

więc się nigdy już nie zmieniaj!

Milczenie jest złotem,

niech więc mówią kwiaty,

każde mądre dziecko

słucha swego taty. Jakie to szczęście, że będąc już dorosłą osobą,

dzięki Tobie czasami czuję się jak dziecko.

A to takie błogie uczucie...

Bądź ze mną, z nami wszystkimi jak najdłużej,

bo mnie i całej naszej rodzinie tak dobrze z Tobą. Dziękuję, że znosiłeś to,

czego nie sposób było znieść,

że robiłeś coś z niczego,

że dawałeś, mając puste kieszenie,

że wybaczałeś, choć nie przepraszałam,

że kochałeś, gdy kochać się nie dało,

że mnie wychowałeś

i że to wszystko Ci się udało!

W dniu dzisiejszym drogi Tatku,

odpłyń gdzieś na marzeń statku.

Będę spełniać twe życzenia,

dzień dzisiejszy wszystko zmienia.

Obchodzimy święto Twoje,

więc pozostaw trudy, znoje!

Dzień Ojca jest raz w roku,

szczęśliwy i pełen uroku.

W tym dniu pragnę złożyć Ci życzenia:

zdrowia, szczęścia, powodzenia i marzeń spełnienia.

Niech Ci się spełnią pragnienia,

niech słonko zawsze Ci świeci!

Przyjmij te skromne życzenia

od kochających Cię dzieci. Szczęście na co dzień niech jest przy Tobie,

jak dąb bądź zdrowy i silny.

Obyś miął zawsze spokojna głowę,

a nerwy na co dzień stalowe. Dziś dzień ojca Drogi Tato.

Co Ty dzisiaj powiesz na to?

Ślę Ci szczere me życzenia.

Czy w twym życiu to coś zmienia?

Mam nadzieję, że się cieszysz

i że dzisiaj się nie spieszysz.

Bo to święto jest dla Ciebie,

byś urządził je dla siebie. Spokoju i zdrowia,

radości i dobrego humoru

oraz dumy z dzieci.

W Dzień Ojca kochanemu Tacie

życzy... Brakuje słów, aby podziękować za ojcowską odwagę, cierpliwość, dobroć, zrozumienie, ale tak bardzo chcę wyrazić wdzięczność właśnie Tobie. Najbardziej kochającemu z Ojców …

W dniu Twojego święta

chciałem Ci powiedzieć,

że jesteś dla mnie

najdroższy pod niebem! Z okazji Twojego Święta, za wczoraj i za dziś,

każdym czułym serca uderzeniem

i każdym z niego płynącym życzeniem

zdrowia, sił i codziennej radości

wraz ze słowami największej wdzięczności

za wszystkie dla nas trudy i starania

składamy Ci dzisiaj podziękowania. Kochany Tato - zacznę zwyczajnie,

że z Tobą w domu zawsze jest fajnie:

i w deszcz i w słotę, w smutku, w radości,

wspierasz i uczysz życia w miłości.

Dzisiaj za wszystko chcę Ci dziękować,

skromny bukiecik kwiatów darować. Dzisiaj Dzień Taty! Mojego Taty!

I wszystkich Ojców na świecie!

Niosę dla Taty z ogródka kwiaty...

Zarzucę Tacie na szyje moje ręce...

Powiem do ucha: Tatku, posłuchaj...

Chce Cię uściskać… nic więcej...

Wiele bym Ci życzyć chciała,

ale jestem bardzo mała

dam buziaczka szczerze za to,

zamiast życzeń - przyjmij to, Tato! Na dzień Ojca ślę życzenia,

bo to nie jest bez znaczenia.

Jesteś dobry dla mnie, Tato.

Chcę ci podziękować za to.

Wspierasz mnie od urodzenia,

więc się nigdy już nie zmieniaj! Dziś jak tylko z łóżka wstałam,

zaraz Tatę uściskałam,

uściskałam z całej siły i wrzasnęłam:

Tato miły, nos do góry, uszy też,

dziś jest święto Taty, wiesz?

Każdy Tata je obchodzi,

Ty też obchodź, co Ci szkodzi?

A jeżeli nie dasz rady, zjeść tej całej czekolady, tortu, lodów i piernika

znajdziesz we mnie pomocnika! Drogi Tatusiu - najlepszy na świecie, który mnie kochasz w zimie i w lecie, jesienią, wiosną, w nieznanej trosce, w szczęśliwym domu - jak w raju rosnę, za Twoją dobroć dzisiaj dziękuję, zdrowia, łask Bożych, szczęścia winszuję. Bezpiecznej jazdy, spełnienia marzeń, pięknych urlopów i na zawsze razem!

Tato, Tato ukochany,

my życzenia Ci składamy.

Przesyłamy jakby z procy,

sto całusów z całej mocy. Przynoszę Tobie tato kwiatuszki tęczowe,

abyś miał gładkie życie i spokojną głowę. Aby uczcić święto Twoje, biegnę dziś po kwiaty moje. Chcę za wszystko podziękować i Cię, Tato, wycałować. Dziś dzień ojca Drogi Tato.

Co Ty dzisiaj powiesz na to?

Ślę Ci szczere me życzenia.

Czy w twym życiu to coś zmienia?

Mam nadzieję, że się cieszysz!

i że dzisiaj się nie spieszysz.

Bo to święto jest dla ciebie,

byś urządził je dla siebie. Choć jestem duży bez swego Taty

bez przerwy wpadałbym w tarapaty.

Kiedy więc przyjdą jakieś kłopoty

od razu Tacie oznajmiam o tym.

A wtedy zaraz łatwiej i prościej

uda się wybrnąć z wszelkich trudności.

Nowe ostrzeżenia pogodowe: uwaga na niebezpieczne burze