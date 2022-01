Najlepszy przepis na pączki z różą. Jak zrobić pączki na tłusty czwartek 2022? Sprawdź najprostszy sposób

Pączki smażymy w dobrze rozgrzanym tłuszczu. Zdarza się, że wyciekający z nich dżem w kontakcie z olejem może pryskać, co jest niebezpieczne i może doprowadzić do poparzenia. Jest na to dobry sposób - upiecz pączki bez nadzienia, a dopiero gotowe nadziej za pomocą rękawa cukierniczego.