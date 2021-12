Najpiękniejsze jarmarki bożonarodzeniowe w Europie 2021. Informujemy, które zostały odwołane, a które nadal można odwiedzić

Wiedeń: europejska stolica jarmarków bożonarodzeniowych Wiedeń to prawdziwa stolica świątecznej atmosfery w Europie, a w każdym razie jest jednym z ośrodków twierdzących, że to właśnie tu zorganizowano pierwszy jarmark bożonarodzeniowy. Już w 1298 r., według włodarzy miasta, miano tu ustawić pierwsze stragany w okresie adwentu przed Bożym Narodzeniem. Jakby nie było, na terenie Wiednia organizowanych jest ok. 20 różnych kiermaszów, a każdy oferuje moc atrakcji dla dzieci i dorosłych. Wszędzie można kupić niezwykłe prezenty, pamiątki i wysokiej jakości rękodzieło. Wszędzie też można spróbować charakterystycznych austriackich potraw świątecznych, jak stollen (chleb z zapieczonymi owocami), lebkuchen (piernik austriacki), maroni (prażone orzechy), zapożyczone z Węgier lanogosze i kurtoszkołacze oraz znane i u nas placki ziemniaczane. Na każdym jarmarku można jednak znaleźć też coś unikalnego. Vienna Christmas World to prawdziwy park rozrywki w klimatach świątecznych, organizowany na Rathausplatz, czyli placu przed pięknym wiedeńskim Ratuszem. Od 12 listopada do 26 grudnia 2021 może się tu przewinąć nawet 3 miliony ludzi, a w każdym razie tyle bywało w latach przed pandemią koronawirusa. Przed ratuszem można nie tylko obkupić się i podjeść, ale też pojeździć na nartach na lodowisku o powierzchni ponad 3 tys. metrów kwadratowych. UWAGA! W związku z wprowadzonym 22 listopada 2021 lockdownem w Austrii, jarmarki bożonarodzeniowe w tym kraju pozostaną zamknięte do 13 grudnia 2021.

luckysilver1 / pixabay.com