Najpiękniejsze torty weselne. Ceny i trendy 2022? Klasyka, elegancja i styl boho. Zobacz zdjęcia

- Jeżeli chodzi o smak to jest szał na pistację - mówi Maria Lechel, właścicielka pracowni cukierniczej z Babimostu. Torty komunijne z żywymi kwiatami, z jadalnym opłatkiem i złotym brokatem to tylko…

Tort weselny – trendy 2022, wzory i dekoracje

Oryginalne kształty weselnych wypieków

Tort weselny – jakie smaki wybrać?

Ile kosztuje tort weselny 2022? Ceny wyższe niż rok temu

Cena tortu weselnego standardowo będzie wyższa nawet do 5 złotych za porcję niż w roku poprzednim. Wpływ na to ma wzrost cen produktów spożywczych, a także prądu i gazu potrzebnego do produkcji okolicznościowego wypieku. Ceny tortów weselnych uzależnione są od ich wielkości i wybranych dekoracji. Ponadto koszt tortu weselnego uzależniony jest od miasta i wyboru cukierni. Lokale sygnowane znanym nazwiskiem będą oferowały wypieki w wyższej cenie. Marcelina Skowron z pracowni cukierniczej Cukiernica zauważa, że tort ślubny podobny jest w wykonaniu do tortu komunijnego.

- Jest to zazwyczaj prosta biała dekoracja i delikatne dodatki. Zależy też, jakie ktoś ma indywidualne życzenia - dodaje. To podobieństwo wpływa też na określony koszt wypieku. U Marceliny Skowron ceny tortów ślubnych rozpoczynają się od 230 złotych za 10 porcji.