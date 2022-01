Narty 2022. Polska, Austria, Włochy? Gdzie można jechać na narty w dobie pandemii COVID-19? Sprawdź obostrzenia i zasady wjazdu

Narty 2022. Trudny początek sezonu na europejskich stokach

Ośrodki narciarskie w Europie już od jesieni przygotowywały się do tego, by otworzyć się dla turystów w sezonie zimowym 2021/2022. Niestety Europa znów stała się centrum pandemii koronawirusa, a kolejne państwa zaczęły ponownie zaostrzać zasady wjazdu i restrykcje.

Coraz więcej państw Europy wprowadziło dodatkowe obostrzenia dla podróżnych. W niektórych nie wystarczy już certyfikat szczepienia - konieczny jest także test PCR.

O wyjeździe na narty w sezonie zimowym 2022 mogą już zapomnieć osoby niezaszczepione. W wielu miejscach certyfikat szczepienia potrzebny jest do tego, by zameldować się w hotelu czy móc korzystać z wyciągu - kraje, w których ta zasady jeszcze nie obowiązuje, zastrzegają sobie prawo do jej wprowadzenia.