Nasz konkurs: „Jak pomagasz zwierzętom w zimie?”. Weź w nim udział i wygraj atrakcyjne nagrody

Decydując się na dokarmianie ptaków zimą, trzeba również pamiętać o jednej fundamentalnej zasadzie: kto raz zacznie to robić, nie może przestać! Musi to robić regularnie przez całą zimę i co najmniej początek wiosny. Dlaczego? Bo ptaki szybko przyzwyczajają się do wygodnej „stołówki” na naszym parapecie lub w ogrodzie i przestają szukać pokarmu gdzie indziej. Codziennie przylatują do nas i czekają na posiłek. Jeśli w porę nie napełnimy karmnika, one i tak będą czekać, czasem do upadłego. Niektóre mogą nawet zginąć z głodu i zimna, nie doczekawszy się pożywienia. Dlatego tak ważne jest, by nie przerywać dokarmiania, jeśli już zaczęliśmy to robić.