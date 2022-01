Nie dla kota mleko i czekolada! Behawiorystka stworzyła pierwszą kocią książkę kucharską. Co szkodzi zwierzętom?

„[...]Dodam do tego, że kot to nie mały pies, to nie jest też ludzki niemowlak. Kot to kot i ma jeść to, co dobre dla kota! - pisze we wstępie autorka. - Jakość produktów dla kotów ma być taka, jak dla ludzi, ale kompozycja menu musi być dostosowana do potrzeb zwierząt” – dodaje.