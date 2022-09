Nie tylko Cyberpunk Edgerunners - kolejne dwie gry otrzymają anime od Netflix i nie tylko

Prawda jest taka, że Cyberpunk Edgerunners to najlepsze, co mogło obecnie spotkać Cyberpunk 2077. Wszyscy bowiem zdajemy sobie sprawę z perypetii, jakie towarzyszyły ostatniej produkcji AAA od CD Projekt. Od euforii związanej z zapowiedzią, pierwszymi materiałami i premierą, po burze wywołaną kiepskim stanem produkcji w dniu debiutu. Przez ostatnie miesiące twórcy oczywiście pracowali nad udoskonaleniem tytułu, jednak wiele osób i tak było do CP 2077 zrażonych. Dotyczy to zarówno graczy, którzy wypróbowali i zawiedli się na grze w okolicy premiery, jak również tych, niemających do czynienia z grą i zniechęconych kiepskimi opiniami.